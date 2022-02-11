Игроки «Вест Хэма» недовольны зарплатой Зума. Из заявления общества по защите животных они узнали, что Курт получает 125 тысяч фунтов в неделю

Игроки выразили недовольство своими зарплатами после того, как узнали, сколько получает защитник .

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало детали штрафа, который француз заплатил за жестокое обращение с кошкой. Организация сообщила, что игрока оштрафовали на 2-недельную зарплату – 250 тысяч фунтов. Таким образом, стало очевидно, что в «Вест Хэме» футболист получает 125 тысяч фунтов в неделю.

Так остальным игрокам «Вест Хэма» стало ясно, что Зума – самый высокооплачиваемый игрок команды. Некоторые футболисты чувствуют недовольство, так как зарабатывают гораздо меньше, чем Зума, они готовы обсудить этот вопрос с руководством клуба.

Возможно, несколько игроков «Вест Хэма» попросят о серьезном увеличении зарплаты. Например, нападающий Микаил Антонио, недавно подписавший новый контракт с клубом, получает около 100 тысяч фунтов в неделю, включая бонусы. Примерно такая же зарплата – у Андрея Ярмоленко. Деклан Райс, Томаш Соучек, Пабло Форнальс и Владимир Цоуфал получают значительно меньше.

Отмечается, что в ситуации с кошкой игроки находятся на стороне Зума. Они считают резкую реакцию общественности чрезмерной.