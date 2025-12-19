Пеп Гвардиола: сейчас «Сити» не на том уровне, чтобы бороться за чемпионство.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола оценил нынешний уровень команды.

Завтра «горожане» примут «Вест Хэм» в 17-м туре АПЛ.

«Мы готовы. Да, у них не лучшие результаты, но они сыграли вничью на «Олд Траффорд» и с «Брайтоном» на выезде. Они уступили «Астон Вилле» лишь в концовке. У них игроки топ-класса. Мы готовы. Прошлое – это прошлое. Все, что мы сделали – хорошее или плохое – уже в прошлом».

О текущем состоянии «Сити»

«Результаты у нас есть, но очень многое нужно улучшать. Нам помогает то, что у команды невероятные менталитет и самоотдача. Однако сейчас мы не на том уровне, который необходим для борьбы за чемпионский титул», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» с 34 очками идет на втором месте в таблице АПЛ , отставая от «Арсенала» на 2 балла.

