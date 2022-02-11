Большунов выиграл 6 олимпийских медалей. Это рекорд в истории российских и советских лыж

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Сегодня российский лыжник Александр Большунов взял серебро в гонке на 15 км на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Эта медаль стала шестой олимпийской наградой для Большунова (1-4-1) и рекордной для российских лыж.

Ранее высшее достижение принадлежало Николаю Зимятову, у которого было пять подиумов на Олимпиадах (4-1-0) в 1980-м и 1984-м.

«Ха-ха-ха, куда ждать-то?! Сколько можно ждать?» Эта победа Большунова на Олимпиаде-2022 – нокаут и конец всей его боли!

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