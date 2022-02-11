Некоторые игроки «МЮ» недовольны тренировками Рангника. Методы немца считают старомодными

Некоторые игроки недовольны методами, которые использует .

Как пишет ESPN, некоторые футболисты «Юнайтед» считают тренировки Рангника старомодными.

Их удивило, что немец делегировал проведение почти всех занятий своему ассистенту Крису Армасу, которого в команде в шутку прозвали Тедом Лассо (герой популярного сериала, тренер по американскому футболу, которого по сюжету нанимают тренировать в команду – Sports.ru). Армас никогда не работал за пределами Северной Америки, он стал ассистентом Рангника в декабре.

Кроме того, некоторые игроки жалуются, что тренировки Рангника часто основаны на игре «11 на 11». Тренер редко использует динамичные упражнения, которые, как считают футболисты, помогают сохранять резкость в перерывах между матчами. Акцент во время занятий сделан на организации игры, а не на отработке определенных навыков.