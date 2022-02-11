Некоторые игроки «МЮ» недовольны тренировками Рангника. Методы немца считают старомодными

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны методами, которые использует Ральф Рангник.
Как пишет ESPN, некоторые футболисты «Юнайтед» считают тренировки Рангника старомодными.
Их удивило, что немец делегировал проведение почти всех занятий своему ассистенту Крису Армасу, которого в команде в шутку прозвали Тедом Лассо (герой популярного сериала, тренер по американскому футболу, которого по сюжету нанимают тренировать в команду АПЛ – Sports.ru). Армас никогда не работал за пределами Северной Америки, он стал ассистентом Рангника в декабре.
Кроме того, некоторые игроки жалуются, что тренировки Рангника часто основаны на игре «11 на 11». Тренер редко использует динамичные упражнения, которые, как считают футболисты, помогают сохранять резкость в перерывах между матчами. Акцент во время занятий сделан на организации игры, а не на отработке определенных навыков.