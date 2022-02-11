Мойес о Зума и кошке: «Курт полон раскаяния. Он надеется, что публика простит этот плохой поступок»

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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о скандале с Куртом Зума, жестоко обращавшимся со своей кошкой.

«RSPCA (королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) обучит Зума, как обращаться с животными. Курт полон раскаяния.

Иногда нужно уметь прощать. Он надеется, что публика простит этот плохой поступок.

Раньше не было ничего подобного. Надеюсь, у нас больше никогда не будет подобных инцидентов. Мы очень разочарованы.

Все новости о «Вест Хэме» в последние пару лет были хорошими. Мы хорошая команда. Мне грустно, что мы потеряли концентрацию по ходу очень хорошего сезона», – сказал тренер.

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