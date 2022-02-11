«Спартак» об удалении Промеса за отмашку: «Страшнейший фол. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! 🙏»

иронично отреагировал на удаление в товарищеском матче с .

На 36-й минуте нидерландец отмахнулся от соперника, задев его лицо рукой.

«Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! 🙏

Осторожно: слабонервным не смотреть», – написали в твиттере «Спартака».