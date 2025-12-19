  • Спортс
  • Лепехин о «Спартаке»: «5-6-е место не провал для него, в отличие от «Зенита». Он все время на этих местах, поэтому лидером российского футбола нельзя называть. Но у «Спартака» все равно самая большая фан-база»
Лепехин о «Спартаке»: «5-6-е место не провал для него, в отличие от «Зенита». Он все время на этих местах, поэтому лидером российского футбола нельзя называть. Но у «Спартака» все равно самая большая фан-база»

Лепехин про «Спартак»: самая большая фан-база в России.

Константин Лепехин считает «Спартак» самым популярным клубом в России.

«Для «Спартака» пятое-шестое место в РПЛ – это не провал, в отличие от «Зенита». Поэтому «Спартак», может, и не середняк, но это команда, которая не борется за чемпионство. И это самое плохое.

Можно и не становиться чемпионом, но хотя бы всегда бороться за титул. Тогда ты можешь относить свой клуб к лидерам российского футбола. А «Спартак» все время на каких-то четвертых-пятых-шестых местах. Поэтому лидером российского футбола «Спартак» называть нельзя.

Мы все находимся в зависимости от ожиданий. Много же говорят, что «Зенит» перехватил пальму первенства среди болельщиков. Но мне кажется, что «Спартак» все равно имеет самую большую фан-базу в России, это идет еще с советских времён. Поэтому на «Спартак» всегда обращают внимание и ждут от него каких-то высоких результатов», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Константин Лепехин
