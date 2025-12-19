  • Спортс
  Артета о Дьокереше: «У него не было предсезонки, первые недели он был не в лучшем состоянии. Затем он прибавил, но получил травму. Нам нужно лучше понимать его в определенных ситуациях»
Артета о Дьокереше: «У него не было предсезонки, первые недели он был не в лучшем состоянии. Затем он прибавил, но получил травму. Нам нужно лучше понимать его в определенных ситуациях»

Микель Артета высказался об игре Виктора Дьокершеа.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, как он оценивает старт Виктора Дьокереша в составе «канониров». 

Форвард забил 4 гола в 14 матчах АПЛ в этом сезоне. 

«Думаю, уровень внимания к нему не изменился с момента его подписания. Все были очень воодушевлены тем, что в клуб придет «девятка». Мы это сделали.

Мы приобрели игрока с невероятной результативностью, которому нужно было адаптироваться к лиге. У него не было предсезонной подготовки. Первые несколько недель были сложными, потому что физически он был не в лучшем состоянии.

Это футболист, которому, как и почти любому игроку в этой лиге, необходима оптимальная физическая форма, чтобы показывать такой уровень. Затем он прибавил, у него был очень хороший отрезок, но потом он получил травму.

Сейчас он вернулся. Я увидел много позитивных моментов в двух последних матчах, которые он провел. Нам нужно продолжать немного корректировать и лучше понимать его в определенных ситуациях.

И ему нужно делать то же самое. Но это вопрос времени, и мы всецело поддерживаем его», – сказал Артета. 

