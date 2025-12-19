Фергюсон об «МЮ» и титулах: «Это может занять 10-11 лет. «Ливерпуль» был на пике в мое время, а потом 30 лет не выигрывал АПЛ. Трансферы должны быть лучше, чем раньше»

Фергюсон о титулах для «МЮ»: это может занять 10-11 лет, нужны хорошие трансферы.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед » сэр Алекс Фергюсон оценил нынешнюю ситуацию в клубе при Рубене Амориме .

«Он [Аморим] – хороший человек. Все это непросто.

Я вспоминал свое время там, когда «Ливерпуль » был на пике славы. Это был фантастический клуб, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов и все такое, но потом им потребовался 31 год (30 – Спортс’‘) чтобы снова выиграть чемпионат.

Сейчас мы находимся в той же ситуации. Это может занять десять лет, а может и одиннадцать, это цикл.

Все нужно тщательно продумать и убедиться, что трансферная политика будет лучше, чем была раньше», – сказал Фергюсон для Press Box PR.