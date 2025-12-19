Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Андраде уйдет зимой или летом, возможно, если по Хилю будет мегавыгодное предложение – тоже рассмотрим. Настроены на уход не более трех игроков»

Спортдиректор «Балтики»: Андраде может уйти зимой или летом, по Хилю то же самое.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о возможном уходе ряда футболистов.

– Герман Ткаченко в «Итогах» сказал: «На рынке Саусь, Бевеев и Хиль. «Балтика» хочет продать Андраде, потому что у него скоро заканчивается контракт, который тот пока не продлевает». Правда?

– У Андраде контракт еще на полтора года. Это комфортные условия для продажи, потому что у нас есть еще как минимум два окна до момента, когда он может подписывать контракт с другим клубом. Возможно, зимой или летом Андраде уйдет, потому что новый потенциальный контракт означает, что мы пойдем на очень существенное повышение его условий. Не забывайте и о лимите. Так что по Хилю то же самое: если будет мегавыгодное предложение, мы его обязательно рассмотрим.

По российским игрокам более сложная история. Если кто-то из россиян уходит, на его место обязательно должен зайти российский игрок. В целом мы настроены на уход не более трех футболистов. Если больше, это будет больновато.

– Где грань между распродажей и базовыми расставаниями?

– Думаю, ее нет. Болельщики назовут это распродажей, а меня – очень плохим человеком. Я к этому готов. Здесь весь вопрос в том, кто придет вместо потенциально ушедших. Саусь, Максим Петров , Козлов тоже когда-то были ноунеймами, но замечательно раскрылись в «Балтике». Так что все возможно.

– Талалаев готов к уходу трех игроков?

– Внутренне он понимает, что есть предложения, от которых «Балтика» не сможет отказаться. Мы частично вовлекаем его в процесс, он в курсе всего происходящего.

– Есть ли игрок, которого вы не продадите ни при каком предложении?

– Нет.

– Что будет, если по Андраде или Хилю придут по два предложения: одно – от российского клуба, второе – от иностранного?

– Если будут одинаковые предложения, а игрок скажет, чтобы мы выбирали сами, то, конечно, предпочтительнее будет иностранная команда. Но я не верю, что такая ситуация возможна, – сказал Маргарян в интервью Спортсу’‘ .

