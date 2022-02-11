Рангник о недовольстве игроков его методами: «Мне нечего сказать. «МЮ» развивался тактически, игрокам нужно это осознать»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отреагировал на информацию о том, что часть игроков команды недовольна его тренерскими методами.

«Мне нечего сказать. Я не читал газет, не знаю об этих статьях. Очевидно, что команда развивалась тактически благодаря работе на тренировках.

Важно, чтобы игроки тоже осознавали развитие, произошедшее за последние пару недель, в плане игры с мячом и без него.

Если мы пропускаем, то должны придерживаться плана на игру, не терять самообладание», – сказал тренер.

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