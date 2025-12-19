Тюкавин о роли капитана: «Особо ничего не меняется. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память»

Тюкавин о роли капитана: особо ничего не меняется.

Форвард «Динамо » Константин Тюкавин высказался на тему роли капитана в команде.

– Ты был капитаном в одном из матчей. Как тебе такая роль?

– Особо ничего не меняется. Больше ответственность. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память.

Если было бы две повязки, одна была бы у меня, вторая – у Кудры [Кудравца], так что нормально (смеется). Капитан у нас на замене сегодня, да (смеется)? – сказал Тюкавин.