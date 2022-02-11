Олимпиада-2022. Лыжи. Большунов, Семиков, Червоткин, Якимушкин, Клэбо и Нисканен пробегут гонку на 15 км с раздельного старта

11 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет в лыжных гонках пройдет классическая «разделка» на 15 км. За сборную России выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Россия 1»

Старт-лист

32. Ристоматти Хакола (Финляндия)

33. Вильям Поромаа (Швеция)

35. Калле Халварссон (Швеция)

38. Морис Манифика (Франция)

40. Дарио Колонья (Швейцария)

42. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

44. Пол Гульберг (Норвегия)

46. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

56. Франческо де Фабиани (Италия)

58. Эрик Валнес (Норвегия)

60. Илья Семиков (Россия)

64. Ииво Нисканен (Финляндия)

66. Иван Якимушкин (Россия)

68. Алексей Червоткин (Россия)

70. Александр Большунов (Россия)