Олимпиада-2022. Лыжи. Большунов, Семиков, Червоткин, Якимушкин, Клэбо и Нисканен пробегут гонку на 15 км с раздельного старта

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Дарио Колонья Олимпиада-2022 сборная Швейцарии Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Калле Халварссон Алексей Червоткин Ииво Нисканен Илья Семиков Йоханнес Клэбо Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Александр Большунов Ристоматти Хакола Эрик Валнес Вильям Поромаа Лыжи

11 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет в лыжных гонках пройдет классическая «разделка» на 15 км. За сборную России выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Россия 1»

Старт-лист

32. Ристоматти Хакола (Финляндия)

33. Вильям Поромаа (Швеция)

35. Калле Халварссон (Швеция)

38. Морис Манифика (Франция)

40. Дарио Колонья (Швейцария)

42. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

44. Пол Гульберг (Норвегия)

46. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

56. Франческо де Фабиани (Италия)

58. Эрик Валнес (Норвегия)

60. Илья Семиков (Россия)

64. Ииво Нисканен (Финляндия)

66. Иван Якимушкин (Россия)

68. Алексей Червоткин (Россия)

70. Александр Большунов (Россия)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные