Евролига. УНИКС – «Црвена Звезда», «Реал» примет «Барселону»

В пятницу, 11 февраля, в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся три матча.

Казанский УНИКС дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

В Мадриде пройдет очередной раунд Эль-Класико – «Реал» примет «Барселону».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 20-4, Барселона Испания – 19-5, Милан Италия – 17-7, Зенит Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-10, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Монако Монако – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 11-12, Виллербан Франция – 9-15, Црвена Звезда Сербия – 8-14, Альба Германия – 8-16, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 5-17, Жальгирис Литва – 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала