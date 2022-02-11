Евролига. УНИКС – «Црвена Звезда», «Реал» примет «Барселону»

Теги результаты УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос OPAP Барселона Црвена Звезда MTS Реал LDLC АСВЕЛ Виллербан Баскетбол

В пятницу, 11 февраля, в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся три матча.

Казанский УНИКС дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

В Мадриде пройдет очередной раунд Эль-Класико – «Реал» примет «Барселону».

Евролига

Регулярный чемпионат  

УНИКС Россия  –  Црвена Звезда MTS Сербия 74:80 (4 четверть)
Дата проведения
11 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Хезоня (15), Браун (12), Зайцев (7), Воронцевич (5), Узинский (2) – старт; Списсу (18), Джекири (7), Мэйо (6), Брэнтли (2), Кэнан (0).
Црвена Звезда MTS
Калинич (20), Уолтерс (17), Холлинз (10), Митрович (10), Уайт (6) – старт; Добрич (5), Маркович (5), Давидовац (3), Лазаревич (2), Кузмич (2), Лазич (0).

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Барселона Испания
Дата проведения
11 февраля, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 20-4, Барселона Испания – 19-5, Милан Италия – 17-7, Зенит Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-10, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Монако Монако – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 11-12, Виллербан Франция – 9-15, Црвена Звезда Сербия – 8-14, Альба Германия – 8-16, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 5-17, Жальгирис Литва – 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные