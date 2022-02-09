Бронза в лыжах, сноуборде и санях, 5 матчей Роналду без голов, золотой промах Цветкова, скандал с Зума и кошкой, победа «Спартака» и другие новости

1. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в коньковом спринте на Олимпиаде-2022, победил Йоханнес Клэбо, Мальцев – 5-й, Устюгов – 8-й.

Шведская спортсменка Юнна Сундлинг выиграла женскую гонку, Далквист – 2-я, Диггинс – 3-я, лучшая из россиянок Вероника Степанова – 7-я, Непряева – 14-я, Ступак – 16-я.

2. Российский сноубордист Вик Уайлд выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 и завершил карьеру. Женские соревнования выиграла чешская сноубордистка Эстер Ледецка, россиянки София Надыршина и Полина Смоленцова выбыли в 1/8 финала.

3. Российская саночница Татьяна Иванова взяла бронзу в санном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине, выиграла немка Натали Гайзенбергер. Это первая в истории личная медаль в российском женском санном спорте.

4. Криштиану Роналду не забивает 5 матчей (худшая серия с 2010-го!), у форварда «МЮ» нет результативных действий в 2022-м. В матче против «Бернли» он вышел на 68-й минуте, а команда в итоге сыграла 1:1. Зато впервые с января 2021-го в АПЛ забил Поль Погба. Фрэнк Лэмпард проиграл дебютный матч с «Эвертоном» в АПЛ, в «Челси» тоже сразу не пошло: было 0:4 от «МЮ» в первой игре.

5. Российский биатлонист Максим Цветков занял 4-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022, победил француз Кентен Фийон-Майе, Логинов – 10-й, Латыпов – 11-й. При этом Цветков мог выиграть золотую медаль, но промахнулся последним выстрелом.

6. «Интер» обыграл «Рому» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Италии. Там он сыграет с победителем пары «Милан» – «Лацио».

7. Россия заявила 25 хоккеистов на Олимпиаду-2022. Плотников попал в список, Анисимов – нет.

8. В сеть попал ролик, в котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума бьет кошку. Игрок извинился, клуб проведет расследование. Организация по защите прав животных PETA призвала судить Зума за жестокое обращение с кошкой и исключить из сборной Франции. Ролик изучает полиция, а наказание за жестокое обращение с животными в Великобритании – до 5 лет тюрьмы.

9. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» (4:5), Кузнецов забил, Овечкин – нет (в 5-й раз подряд – такое впервые в этом сезоне). «Каролина» уступила «Оттаве» (3:4), несмотря на гол Свечникова, «Питтсбург» без Малкина был сильнее «Бостона» (4:2). Все результаты дня – здесь.

10. «Спартак» впервые победил при Паоло Ваноли – в четвертой игре, до этого было три ничьих. Красно-белые были сильнее «Урала» (3:1) в товарищеском матче.

11. Сборная России по футболу примет Исландию и Албанию на стадионе «Динамо» в Лиге наций 10 и 13 июня. Мартовские стыки также пройдут на этой арене.

12. НБА. 35 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Филадельфию», «Бостон» разобрался с «Бруклином» на выезде с разницей «+35» и другие результаты.

13. «Зенит» хочет подписать нового вратаря из-за травмы Станислава Крицюка.

14. Женская сборная России по хоккею пропустила 5 шайб от Финляндии (финская команда играла в масках, как ранее Канада), в четвертьфинале россиянки сыграют с командой Швейцарии.

15. «Новый Орлеан» и «Портленд» договорились об обмене с участием защитника Си Джей Макколлума. Также игроками «Пеликанс» станут защитник Тони Снелл и форвард Лэрри Нэнс, а «Блэйзерс» получат нескольких игроков и защищенный пик первого раунда драфта-2022. «Пэйсерс» обменяют Сабониса, Лэмба и Холидэя в «Сакраменто» на Халибертона, Хилда и Томпсона.

16. Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что не собирается выступать до Олимпиады-2026 в Италии. Он заявил, что задумывается о завершении карьеры.

17. Российская фигуристка Камила Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal: рядом с новостями про бизнес и реакцию Байдена в случае нападения России на Украину.

18. УЕФА начал расследование после кричалок украинских фанатов на матче с Россией по мини-футболу.

Цитаты дня.

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«Я нихера не поняла». Мишина в ответ на вопрос российским фигуристам после победы в командном турнире Пекина-2022

Семенов об ошибке в матче с Бельгией: «Вся Россия убивала. У нас это любят. Даже после вылета с Евро отголоски долетали»

«Я просрал свой старт восьмилетия. Обидно». Устюгов о 8-м месте в спринте на Олимпиаде-2022

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