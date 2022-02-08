Полиция изучает видео Зума с кошкой. Наказание за жестокое обращение с животными – до 5 лет тюрьмы

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Полиция Эссекса сотрудничает с Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) в связи с эпизодом, фигурантом которого стал защитник «Вест Хэма» Курт Зума.

«Нам известно о видео, распространяемом в социальных сетях, в котором зафиксирован инцидент с участием кошки, который может показаться неприятным членам нашего сообщества.

Недавно нам стало известно, что этот инцидент мог произойти в Эссексе, мы поддерживаем связь с RSPCA и в срочном порядке направляем запросы», – сказано в заявлении полиции.

Представитель RSPCA также прокомментировал произошедшее: «Это видео сильно расстраивает, и мы хотели бы заверить общественность, что проводим расследование».

The Telegraph подчеркивает, что жестокое обращение с животными является уголовным преступлением, максимальный срок тюремного заключения за которое в июне вырос с шести месяцев до пяти лет, а виновным грозит штраф, максимальный размер которого не ограничен.

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