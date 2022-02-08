Устюгов о 8-м месте в спринте на Олимпиаде: «Я просрал свой старт восьмилетия. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь»

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал выступление в спринте свободным стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине, где стал восьмым.

– Ну что, в первую очередь порадуемся за Саню Терентьева. Ну и за Федерико Пеллегрино – тренировались с ним в одной группе, у одного тренера. А Саня молодой, резвый, показал, что мимо командного спринта я.

Сегодняшняя гонка решала многое. Конечно, будет зависеть от руководства, но сегодня Артем Мальцев и Саня Терентьев были сильнее, чем я.

– Но у вас же тактическая ошибка, а не проблема в функционалке.

– Я не могу сказать ничего по гонке – я ее не видел, я ее бежал. Как мне казалось, я делал все правильно. Но я посмотрю и проанализирую. Потом я смотрел забег Артема Мальцева, когда он пошел на все деньги. Ну… наверное, он в финале не рассчитывал на медаль, раз в полуфинале пошел на все деньги. Не знаю, мне сложно сказать.

– Есть обида на него сегодня?

– Это Олимпийские игры. Вы смотрели скиатлон так же, как и я. И видели, что Денису Спицову кричали: стой, стой! И я сказал в тот момент, что сейчас Денис скажет по-русски: пошли вы. Потому что это Олимпийские игры.

Обиды нет никакой, побеждает сильнейший, всегда так было. Сильнейший и хитрейший. А я просрал старт своего восьмилетия. Личную гонку – не выходя на скиатлон. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь.

– Не жалеете, что пропустили скиатлон?

– Вообще не жалею, потому что могло скиатлоном все и закончиться, – рассказал Устюгов.