Олимпиада-2022. Сноуборд. Надыршина и Смоленцова выбыли в 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе, Ледецка защищает титул

Сегодня на Олимпийских играх-2022 в Пекине проходят женские соревнования по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Россиянки София Надыршина и Полина Смоленцова выбыли в 1/8 финала.
Пекин, Китай
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом
Женщины
Начало финалов – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна»
1/8 финала
Заезд 1
1. Мишель Деккер (Нидерланды)
2. София Надыршина (Россия) – 0,03
Заезд 3
1. Александра Крол (Польша)
2. Полина Смоленцова (Россия) – 0,16
Квалификация
1.Эстер Ледецка (Чехия) – 1.23,63
2. Рамона Хофмайстер (Германия) – 1.26,20
3. Цубаки Мики (Япония) – 1.27,15
4. София Надыршина (Россия) – 1.27,22
9. Полина Смоленцова (Россия) – 1.28,16
20. Наталья Соболева (Россия) – 1.29,94
Милена Быкова (Россия) – дисквалифицирована