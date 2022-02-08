Олимпиада-2022. Сноуборд. Надыршина и Смоленцова выбыли в 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе, Ледецка защищает титул

Сегодня на Олимпийских играх-2022 в Пекине проходят женские соревнования по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Россиянки София Надыршина и Полина Смоленцова выбыли в 1/8 финала.

Пекин, Китай

Сноуборд

Параллельный гигантский слалом

Женщины

Начало финалов – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна»

1/8 финала

Заезд 1

1. Мишель Деккер (Нидерланды)

2. София Надыршина (Россия) – 0,03

Заезд 3

1. Александра Крол (Польша)

2. Полина Смоленцова (Россия) – 0,16

Квалификация

1.Эстер Ледецка (Чехия) – 1.23,63

2. Рамона Хофмайстер (Германия) – 1.26,20

3. Цубаки Мики (Япония) – 1.27,15

4. София Надыршина (Россия) – 1.27,22

9. Полина Смоленцова (Россия) – 1.28,16

20. Наталья Соболева (Россия) – 1.29,94

Милена Быкова (Россия) – дисквалифицирована