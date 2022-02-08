В сеть попал ролик, в котором Зума бьет кошку. Игрок «Вест Хэма» извинился, клуб проведет расследование

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В социальных сетях распространилось видео, в котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума жестоко обращается со своей кошкой.

Ролик, в котором 27-летний игрок бросает на пол животное и бьет его ногой, было снято в соцсети Snapchat братом француза.

На других кадрах футболист бросает в кошку обувь и бьет ее рукой по лицу.

«Вест Хэм» осудил поведение Зума и пообещал провести внутреннее расследование. Сам защитник принес извинения.

«Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, за которое мне искренне стыдно.

Я также хочу принести глубочайшие извинения тем, кого расстроило это видео. Хочу заверить всех, что наши кошки в полном порядке и здоровы.

Вся наша семья любит и заботится о них, и это был единственный случай, который больше не повторится», – заявил Зума.

С критикой поведения футболиста выступили многие организации защитников животных.

В прошлом году в Великобритании ужесточили наказание за жестокое обращение с животными, за это может грозить до пяти лет тюрьмы.

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