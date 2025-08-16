Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Получаешь деньги и уезжаешь – ничего плохого. «Спартак» же не распадется»
«Спартак» и «Зенит» встретятся в матче пятого тура Мир РПЛ. Красно-белые набрали четыре очка в четырех играх.
– Сегодняшний матч – переломный момент для обеих команд.
– Станкович проведет последний матч в «Спартаке», если проиграет «Зениту»?
– А куда девать двухлетний контракт? Хотя каких только увольнений я не видел. С одной стороны, даже хорошо. Ты уходишь, получаешь деньги и уезжаешь. В принципе ничего плохого.
Хотя Станкович столько заработал за футбольную карьеру, что вопрос не в деньгах. Посмотрите, ушел Николич, и никто не вспоминает. Уже никто и фамилию не называет, а кричали, что без него команду нельзя представить. Ушел Личка – то же самое.
Если Станкович захочет – уйдет. «Спартак» же не распадется. «Спартак» был, есть и будет всегда. Не взирая на то, кто приходит и уходит. «Спартак» создавали другие люди. И они останутся в памяти навсегда, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.