НХЛ. «Вашингтон» принимает «Коламбус», «Питтсбург» играет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Виннипегом»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Оттава Монреаль Бостон Каролина Вашингтон Коламбус Ванкувер Миннесота Эдмонтон Аризона НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон» принимает «Коламбус», «Оттава»«Каролину», «Питтсбург» играет с «Бостоном»«Миннесота» – с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Коламбус
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Каролина
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Нью-Джерси
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Питтсбург
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Миннесота
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Вегас
Дата проведения
9 февраля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Аризона
Дата проведения
9 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные