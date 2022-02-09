НХЛ. «Вашингтон» принимает «Коламбус», «Питтсбург» играет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Виннипегом»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Вашингтон» принимает «Коламбус», «Оттава» – «Каролину», «Питтсбург» играет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Виннипегом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Bell Centre»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «Bell MTS Place»
- Дата проведения
- 9 февраля, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.