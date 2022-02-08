Погба забил в АПЛ впервые с января 2021-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Поль Погба Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отличился в матче с «Бернли» (1:0, первый тайм) в 24-м туре Премьер-лиги.

Для Погба это первый гол в АПЛ более чем за год. В последний раз он забивал в чемпионате Англии 20 января 2021 года в игре с «Фулхэмом» (2:1).

Погба сыграл в 10 матчах (включая сегодняшний) в АПЛ в этом сезоне, помимо гола на его счету 7 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед».

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