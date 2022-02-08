Дюков о Fan ID: «Цифровизация – один из приоритетов государства. Этим путем идут все технически продвинутые страны»

Президент РФС Александр Дюков высказался о введении Fan ID.

«Уже не раз говорилось, что одной из основных причин стала необходимость дополнительного обеспечения безопасности на соревнованиях, а предпосылкой – успешный опыт применения подобного решения на крупных международных турнирах. Думаю, вы согласитесь, что они традиционно проходят в России на очень высоком уровне.

При этом речь не идет о том, чтобы просто распространить опыт Fan ID и чемпионата мира на или другие соревнования. Предполагается введение нового более продвинутого решения – не бумажной карточки, а цифрового сервиса, который будет не только удобен, но и полезен. Для этого, например, прорабатывается вопрос о создании на основе системы программы лояльности, которая предоставит болельщикам бонусы и преимущества.

Отдельно отмечу, что курс на цифровизацию самых разных отраслей – один из приоритетов нашего государства. В ближайшие годы Россия начнет переходить на электронные паспорта, а многие государственные сервисы уже доступны на платформе «Госуслуги» и других. Это путь, которым идут абсолютно все технически продвинутые страны», – сказал Дюков.