«МЮ» упустил победу над «Бернли» – 1:1. Роналду вышел на 68-й, Погба забил в АПЛ впервые за год

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду премьер-лига Англия Бернли Джей Родригес Поль Погба онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в 24-м туре Премьер-лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Хавбек «МЮ» Поль Погба открыл счет на 18-й минуте. В начале второго тайма Джей Родригес забил ответный мяч.

Криштиану Роналду, начавший игру в запасе, вышел на 68-й минуте вместо Эдинсона Кавани.

«Юнайтед» с 39 очками после 23 матчей идет на 5-м месте в АПЛ в данный момент.

Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Погба, 1:1 – 47 Родригес.
БернлиПоуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Корне (Леннон, 69).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини (Лингард, 80), Кавани (Роналду, 68), Рэшфорд (Эланга, 85), Санчо.
Предупреждения:
Магуайр (62), Питерс (74), Браунхилл (77).

Таблица Премьер-лиги

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