«МЮ» упустил победу над «Бернли» – 1:1. Роналду вышел на 68-й, Погба забил в АПЛ впервые за год

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в 24-м туре Премьер-лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Хавбек «МЮ» Поль Погба открыл счет на 18-й минуте. В начале второго тайма Джей Родригес забил ответный мяч.
Криштиану Роналду, начавший игру в запасе, вышел на 68-й минуте вместо Эдинсона Кавани.
«Юнайтед» с 39 очками после 23 матчей идет на 5-м месте в АПЛ в данный момент.
- Дата проведения
- 8 февраля, 23.00, «Терф Мур»
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Бернли –
Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Корне (Леннон, 69).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини (Лингард, 80), Кавани (Роналду, 68), Рэшфорд (Эланга, 85), Санчо.