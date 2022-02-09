«МЮ» упустил победу над «Бернли» – 1:1. Роналду вышел на 68-й, Погба забил в АПЛ впервые за год

в гостях сыграл вничью с (1:1) в 24-м туре .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Хавбек «МЮ» Поль Погба открыл счет на 18-й минуте. В начале второго тайма Джей Родригес забил ответный мяч.

Криштиану Роналду, начавший игру в запасе, вышел на 68-й минуте вместо Эдинсона Кавани.

«Юнайтед» с 39 очками после 23 матчей идет на 5-м месте в АПЛ в данный момент.

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