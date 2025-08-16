В «Сьоне» сообщили, что Миранчук не играет из-за переговоров по будущему трансферу, а не из-за травмы: «Если бы эти переговоры не велись, он бы играл»
В «Сьоне» высказались об Антоне Миранчуке.
Ранее пресс-служба швейцарского клуба сообщила, что 29-летний хавбек не попал в заявку на матч 1/32 финала Кубка Швейцарии из-за повреждения.
«Сообщалось, что он травмирован, но на самом деле он ведет переговоры о завершении трансфера и обсуждает свой будущий контракт.
Если бы эти переговоры не велись, он бы играл», – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
