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Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» – «Финикс», «Лейкерс» примут «Милуоки» и другие матчи

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    Во вторник, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся десять матчей.

    Набравшая ход «Филадельфия» Эмбиида примет лидирующий в чемпионате «Финикс» Пола и Букера.

    Идущие на 9-месте в конференции «Лейкерс» Леброна и Дэвиса дома сыграют с действующим чемпионом «Милуоки» Янниса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Финикс
    Дата проведения
    9 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Бостон
    Дата проведения
    9 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Индиана
    Дата проведения
    9 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Хьюстон
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Клипперс
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Даллас – Детройт
    Дата проведения
    9 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Нью-Йорк
    Дата проведения
    9 февраля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Орландо
    Дата проведения
    9 февраля, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Миннесота
    Дата проведения
    9 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Милуоки
    Дата проведения
    9 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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