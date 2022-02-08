НБА. «Филадельфия» – «Финикс», «Лейкерс» примут «Милуоки» и другие матчи

Во вторник, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся десять матчей.
Набравшая ход «Филадельфия» Эмбиида примет лидирующий в чемпионате «Финикс» Пола и Букера.
Идущие на 9-месте в конференции «Лейкерс» Леброна и Дэвиса дома сыграют с действующим чемпионом «Милуоки» Янниса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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