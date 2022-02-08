НБА. «Филадельфия» – «Финикс», «Лейкерс» примут «Милуоки» и другие матчи

Во вторник, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся десять матчей.

Набравшая ход Эмбиида примет лидирующий в чемпионате Пола и Букера.

Идущие на 9-месте в конференции Леброна и Дэвиса дома сыграют с действующим чемпионом Янниса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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