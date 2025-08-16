«Ливерпуль» о Семеньо: «Осуждаем расизм и дискриминацию – им нет места ни в обществе, ни в футболе. Будем поддерживать расследование полиции»
«Ливерпуль» выступил против расизма после случая с Энтойном Семеньо.
Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).
Позже стало известно, что фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона «Энфилд» в перерыве матча. Полиция ведет расследование.
«Мы осуждаем расизм и дискриминацию во всех их проявлениях. Им нет места ни в обществе, ни в футболе.
Клуб не может дать дальнейших комментариев, поскольку предполагаемый инцидент является предметом текущего полицейского расследования, которое мы будем полностью поддерживать», – говорится в заявлении мерсисайдского клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайта «Ливерпуля»
