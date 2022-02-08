«Новый Орлеан» и «Портленд» договорились об обмене с участием Си Джей Макколлума

и договорились об обмене с участием звездного защитника (30 лет, 191 см).

«Блэйзерс» взамен получат разыгрывающего Томаша Саторански (30 лет, 201 см), защитников (26 лет, 196 см), Никила Александер-Уокера (23 года, 198 см) и Диди Лозаду (22 года, 196 см), а также защищенный пик первого раунда драфта-2022 (если он будет между 5 и 14, если нет, то окажется незащищенным в следующем году) и два пика второго раунда.

Также игроками «Пеликанс» станут защитник Тони Снелл (30 лет, 198 см) и форвард Лэрри Нэнс (29 лет, 201 см).

Макколлум в нынешнем сезоне набирает 20,5 очка, 4,3 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.

Средние показатели Харта – 13,4 очка, 7,8 подбора и 4,1 передачи, Саторански – 2,8 очка и 2,4 передачи, Александер-Уокера – 12,8 очка, 3,3 подбора и 2,8 передачи.

Тони Снелл и Лэрри Нэнс в среднем набирают 2,6 очка и 1,9 подбора и 6,9 очка и 5,6 подбора соответственно.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски информирует, что «Портленд» намерен полностью перестроить состав вокруг разыгрывающего Дэмиана Лилларда с помощью полученных активов и торгового исключения на 21 млн долларов. Летом у «Блейзерс» могут освободиться до 60 млн долларов в платежной ведомости.

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