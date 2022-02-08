Олимпиада-2022. Сноуборд. Логинов и Уайлд отобрались в 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе, где выступят друг против друга, Соболев выбыл

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Сегодня на Олимпийских играх-2022 в Пекине проходят мужские соревнования по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. В 1/8 финала отобрались россияне Дмитрий Логинов и Вик Уайлд.

Андрей Соболев не прошел квалификацию, Дмитрий Карлагачев не вышел на старт из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Сноуборд

Параллельный гигантский слалом

Мужчины

Начало финалов – 9.48 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».

Квалификация

1. Ли Сан Хо (Южная Корея) – 1.20,54

2. Бенжамин Карл (Австрия) – 1.21,25

3. Андреас Проммеггер (Австрия) – 1.21,37

8. Дмитрий Логинов (Россия) – 1.21,69

9. Вик Уайлд (Россия) – 1.22,06

19. Андрей Соболев (Россия) – 1.22,87

Дмитрий Карлагачев (Россия) – не стартовал

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