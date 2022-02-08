Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева, Мацокина, Степанова, Ступак, Диггинс, Далквист, Сундлинг выступят в спринте свободным стилем

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет женская спринтерская гонка свободным стилем. За Россию выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Вероника Степанова и Христина Мацокина.

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00, финала – в 14:47 по московскому времени, прямая трансляция (с 1/4 финала) – Первый канал.

Старт-лист

2. Эмма Рибом (Швеция)

4. Майя Далквист (Швеция)

6. Рози Бреннан (США)

8. (Швеция)

10. Анна Дювик (Швеция)

12. (Россия)

14. Фалла (Норвегия)

16. Тириль Венг (Норвегия)

18. (США)

20. Надин Фандрих (Швейцария)

24. Анамария Лампич (Словения)

32. Лотта Венг (Норвегия)

34. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

35. Христина Мацокина (Россия)

40. Юлия Ступак (Россия)

51. Вероника Степанова (Россия)