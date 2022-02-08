Олимпиада-2022. Биатлон. Индивидуальная гонка. Цветков стартует 1-м, Йоханнес Бо – 2-м, Логинов – 31-м, Латыпов – 47-м, Халили – 56-м

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8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет мужская индивидуальная гонка. За Россию выступят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили

Дата проведения
8 февраля, 11.30
Онлайн гонки

XXIV зимняя Олимпиада. Пекин, Китай. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Максим Цветков
2  Йоханнес Бо
3  Павел Магазеев
4  Хейкки Лайтинен
5  Тарьей Бо
6  Михал Шима
7  Владимир Илиев
8  Йоханнес Кюн
9  Скотт Гоу
10  Фанмин Чэн
11  Кентен Фийон-Майе
12  Александр Мухин
13  Симон Эдер
14  Дмитрий Лазовский
15  Симон Дестье
16  Мартин Понсилуома
17  Якуб Штвртецки
18  Тимофей Лапшин
19  Флоран Клод
20  Витаутас Строля
21  Дмитрий Пидручный
22  Кэмпбелл Райт
23  Ветле Шостад Кристиансен
24  Гжегож Гузик
25  Калев Эрмитс
26  Эмильен Жаклен
27  Эрик Лессер
28  Антон Смольский
29  Яков Фак
30  Пол Шоммер
31  Александр Логинов
32  Йоша Буркхальтер
33  Себастьян Самуэльссон
34  Тсукаса Кобоноки
35  Лукас Хофер
36  Феликс Ляйтнер
37  Кристиан Гоу
38  Рене Захна
39  Доминик Виндиш
40  Владислав Киреев
41  Михал Крчмарж
42  Димитар Герджиков
43  Кароль Домбровски
44  Бенедикт Долль
45  Миха Довжан
46  Артем Прима
47  Эдуард Латыпов
48  Фабьен Клод
49  Синюань Янь
50  Олли Хииденсало
51  Максим Воробей
52  Косуке Озаки
53  Стурла Хольм Лагрейд
54  Роман Реес
55  Шон Доэрти
56  Карим Халили
57  Беньямин Вегер
58  Шимон Бартко
59  Георг Мариан Колтеа
60  Йеспер Нелин
61  Тьерри Ланже
62  Туомас Харьюла
63  Антон Дудченко
64  Чуньюй Чжан
65  Давид Коматц
66  Микулаш Карлик
67  Томас Бормолини
68  Том Лахайе-Гоффар
69  Томас Каукенас
70  Томаш Скленарик
71  Пеппе Фемлинг
72  Антон Синапов
73  Никита Лобастов
74  Кристо Сиймер
75  Джейк Браун
76  Ловро Планко
77  Никлас Хартвег
78  Жюль Бюрнот
79  Дидье Бьона
80  Себастьян Штальдер
81  Рок Трсан
82  Сезар Бове
83  Милан Земличка
84  Линас Банис
85  Чжу Чжэньюй
86  Райдо Ранкель
87  Матей Балога
88  Харальд Леммерер
89  Лейф Нордгрин
90  Адам Раннелс
91  Богдан Цымбал
92  Теро Сеппяля

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