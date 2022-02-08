Олимпиада-2022. Биатлон. Индивидуальная гонка. Цветков стартует 1-м, Йоханнес Бо – 2-м, Логинов – 31-м, Латыпов – 47-м, Халили – 56-м

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет мужская индивидуальная гонка. За Россию выступят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
- Дата проведения
- 8 февраля, 11.30
8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет мужская индивидуальная гонка. За Россию выступят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
|1
|Максим Цветков
|2
|Йоханнес Бо
|3
|Павел Магазеев
|4
|Хейкки Лайтинен
|5
|Тарьей Бо
|6
|Михал Шима
|7
|Владимир Илиев
|8
|Йоханнес Кюн
|9
|Скотт Гоу
|10
|Фанмин Чэн
|11
|Кентен Фийон-Майе
|12
|Александр Мухин
|13
|Симон Эдер
|14
|Дмитрий Лазовский
|15
|Симон Дестье
|16
|Мартин Понсилуома
|17
|Якуб Штвртецки
|18
|Тимофей Лапшин
|19
|Флоран Клод
|20
|Витаутас Строля
|21
|Дмитрий Пидручный
|22
|Кэмпбелл Райт
|23
|Ветле Шостад Кристиансен
|24
|Гжегож Гузик
|25
|Калев Эрмитс
|26
|Эмильен Жаклен
|27
|Эрик Лессер
|28
|Антон Смольский
|29
|Яков Фак
|30
|Пол Шоммер
|31
|Александр Логинов
|32
|Йоша Буркхальтер
|33
|Себастьян Самуэльссон
|34
|Тсукаса Кобоноки
|35
|Лукас Хофер
|36
|Феликс Ляйтнер
|37
|Кристиан Гоу
|38
|Рене Захна
|39
|Доминик Виндиш
|40
|Владислав Киреев
|41
|Михал Крчмарж
|42
|Димитар Герджиков
|43
|Кароль Домбровски
|44
|Бенедикт Долль
|45
|Миха Довжан
|46
|Артем Прима
|47
|Эдуард Латыпов
|48
|Фабьен Клод
|49
|Синюань Янь
|50
|Олли Хииденсало
|51
|Максим Воробей
|52
|Косуке Озаки
|53
|Стурла Хольм Лагрейд
|54
|Роман Реес
|55
|Шон Доэрти
|56
|Карим Халили
|57
|Беньямин Вегер
|58
|Шимон Бартко
|59
|Георг Мариан Колтеа
|60
|Йеспер Нелин
|61
|Тьерри Ланже
|62
|Туомас Харьюла
|63
|Антон Дудченко
|64
|Чуньюй Чжан
|65
|Давид Коматц
|66
|Микулаш Карлик
|67
|Томас Бормолини
|68
|Том Лахайе-Гоффар
|69
|Томас Каукенас
|70
|Томаш Скленарик
|71
|Пеппе Фемлинг
|72
|Антон Синапов
|73
|Никита Лобастов
|74
|Кристо Сиймер
|75
|Джейк Браун
|76
|Ловро Планко
|77
|Никлас Хартвег
|78
|Жюль Бюрнот
|79
|Дидье Бьона
|80
|Себастьян Штальдер
|81
|Рок Трсан
|82
|Сезар Бове
|83
|Милан Земличка
|84
|Линас Банис
|85
|Чжу Чжэньюй
|86
|Райдо Ранкель
|87
|Матей Балога
|88
|Харальд Леммерер
|89
|Лейф Нордгрин
|90
|Адам Раннелс
|91
|Богдан Цымбал
|92
|Теро Сеппяля