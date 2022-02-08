Каземиро о Месси: «Один из трех лучших игроков в истории. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси»

Полузащитник Каземиро высказался о противостоянии с нападающим , который перешел из «Барселоны» в .

– Скучаешь ли ты по Месси?

– Нет, нисколько. Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, все, что он представлял собой для «Барселоны», заметно.

Он игрок, в которого влюбляются все, кто его видит. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси. Он один из трех лучших игроков в истории.

После его ухода из «Барсы», в этот переходный период, можно увидеть, насколько он был важен для команды. Поэтому он икона клуба.

Он снова приедет на «Бернабеу» в скором времени, но мы будем готовы. Потому что мне в одиночку будет невозможно остановить Месси. Партнеры должны мне помочь.

Против «ПСЖ» будет отличная игра. Мир замрет, чтобы посмотреть ее, это точно. Все решат детали, – сказал в интервью Panenka.