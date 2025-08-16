«Игра Жерсона – ни то ни се. Как суперзвезда он не выглядит, но они в Россию и не поедут». Лепехин о хавбеке «Зенита»
Константин Лепехин оценил игру Жерсона за «Зенит» – «ни то ни се».
«Видел игру Жерсона – ни то ни се. Критиковать нельзя, однако и хвалить не за что.
Сами результаты «Зенита» говорят, что чего-то не хватает. Возможно, в этой позиции чего-то не хватает. Если бы он выдал две феерические игры, «Зенит» победил бы.
Как суперзвезда он не выглядит, но они в Россию и не поедут. Даже если футболист хороший, где-то засветился, но едет в РПЛ, он не звезда», — сказал экс-футболист «Зенита».
