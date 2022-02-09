Роналду не забивает 5 матчей. У форварда «МЮ» нет результативных действий в 2022-м

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Бернли Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в 24-м туре АПЛ.

Форвард манкунианцев Криштиану Роналду вышел на поле на 68-й минуте и за отведенное ему время результативными действиями не отметился.

Португалец не может ни забить, ни сделать голевой пас уже 5 матчей – с начала 2022 года. В последний раз у него был гол 30 декабря в матче как раз с «Бернли» (3:1).

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

«МЮ» упустил победу над «Бернли» – 1:1. Роналду вышел на 68-й, Погба забил в АПЛ впервые за год

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