🥉 Иванова взяла бронзу в санном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине, выиграла немка Гайзенбергер

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Российская саночница Татьяна Иванова заняла третье место на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Санный спорт

Женщины

По итогам четырех попыток

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3.53,454

2. Анна Беррайтер (Германия) – 0,493

3. Татьяна Иванова (Россия) – 1,053

4. Маделин Эгле (Австрия) – 1,355

5. Ханна Прок (Австрия) – 1,370

6. Лиза Шульте (Австрия) – 1,431

7. Юлия Таубиц (Германия) – 1,979

8. Элиза Тирума (Латвия) – 1,987

Россиянка Виктория Демченко выбыла после третьей попытки.

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