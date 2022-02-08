🥉 Иванова взяла бронзу в санном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине, выиграла немка Гайзенбергер

Российская саночница Татьяна Иванова заняла третье место на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Санный спорт
Женщины
По итогам четырех попыток
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3.53,454
2. Анна Беррайтер (Германия) – 0,493
3. Татьяна Иванова (Россия) – 1,053
4. Маделин Эгле (Австрия) – 1,355
5. Ханна Прок (Австрия) – 1,370
6. Лиза Шульте (Австрия) – 1,431
7. Юлия Таубиц (Германия) – 1,979
8. Элиза Тирума (Латвия) – 1,987
Россиянка Виктория Демченко выбыла после третьей попытки.