«Зенит» хочет подписать нового вратаря из-за травмы Крицюка

может приобрести нового вратаря до закрытия трансферного окна в России.

Это связано со сложностями в восстановлении . Голкипер до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале.

Клуб рассчитывает на возвращение футболиста к марту, но врачи не дают точных прогнозов по срокам возвращения Крицюка на поле.

В данный момент за «Зенит» могут сыграть два вратаря – и . Клуб рассматривает возможность усиления данной позиции. Возможно, «Зенит» попытается арендовать одного из опытных голкиперов до конца сезона.