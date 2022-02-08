«Зенит» хочет подписать нового вратаря из-за травмы Крицюка

«Зенит» может приобрести нового вратаря до закрытия трансферного окна в России.
Это связано со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Голкипер до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале.
Клуб рассчитывает на возвращение футболиста к марту, но врачи не дают точных прогнозов по срокам возвращения Крицюка на поле.
В данный момент за «Зенит» могут сыграть два вратаря – Михаил Кержаков и Даниил Одоевский. Клуб рассматривает возможность усиления данной позиции. Возможно, «Зенит» попытается арендовать одного из опытных голкиперов до конца сезона.