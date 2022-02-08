PETA призвала судить Зума за жестокое обращение с кошкой и исключить игрока из сборной Франции

Организация по защите прав животных PETA («Люди за этичное обращение с животными») выступила с заявлениями касательно жестокого обращения защитника «Вест Хэма» Курта Зума с кошкой.
«Он должен предстать не только перед судом общественного мнения, но и перед судом закона.
Тем временем двух кошек, находящихся под его «опекой», необходимо срочно забрать и поселить у кого-нибудь, способного проявить к ним доброту и сочувствие, которых Зума явно не хватает», – говорится в сообщении британского филиала организации.
«Мы призываем к санкциям, соразмерным содеянному и надеемся, что игрока исключат из сборной Франции.
Наша страна не может смириться с тем, чтобы ее представлял на международном уровне человек, потворствующий жестокости», – говорится в сообщении французского филиала.
Ранее в сеть попал ролик, в котором Зума бьет кошку, игрок «Вест Хэма» извинился, клуб ведет расследование. Полиция не будет расследовать инцидент.