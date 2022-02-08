PETA призвала судить Зума за жестокое обращение с кошкой и исключить игрока из сборной Франции

Организация по защите прав животных PETA («Люди за этичное обращение с животными») выступила с заявлениями касательно жестокого обращения защитника с кошкой.

«Он должен предстать не только перед судом общественного мнения, но и перед судом закона.

Тем временем двух кошек, находящихся под его «опекой», необходимо срочно забрать и поселить у кого-нибудь, способного проявить к ним доброту и сочувствие, которых Зума явно не хватает», – говорится в сообщении британского филиала организации.

«Мы призываем к санкциям, соразмерным содеянному и надеемся, что игрока исключат из .

Наша страна не может смириться с тем, чтобы ее представлял на международном уровне человек, потворствующий жестокости», – говорится в сообщении французского филиала.

Ранее в сеть попал ролик, в котором Зума бьет кошку, игрок «Вест Хэма» извинился, клуб ведет расследование. Полиция не будет расследовать инцидент.