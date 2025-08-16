  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альмейда назвал Де Дзерби лучшим тренером в мире: «Мы смотрим на результаты, но меня интересует развитие футбола. Я счастлив, когда играю вничью или выигрываю у Роберто»
2

Альмейда назвал Де Дзерби лучшим тренером в мире: «Мы смотрим на результаты, но меня интересует развитие футбола. Я счастлив, когда играю вничью или выигрываю у Роберто»

Матиас Альмейда считает Роберто Де Дзерби лучшим тренером в мире.

«Я действительно восхищаюсь тренерами, с которыми мне не довелось работать, такими, как Луис Энрике, Пеп Гвардиола, Антони Конте.

И для меня лучший тренер в мире, с которым я недавно встречался [в товарищеском матче], – это тренер из «Марселя».

Мы все смотрим на результаты, но меня также интересует то, как развивается футбол. Мне очень нравится работа Роберто. Я много изучал его.

Я играл против него трижды. И каждый раз, когда я играю вничью или выигрываю у него, я очень счастлив», – сказал главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда.

Кроме того, Альмейда назвал Арриго Сакки «одним из лучших тренеров в истории футбола».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L'Equipe
