Альмейда назвал Де Дзерби лучшим тренером в мире: «Мы смотрим на результаты, но меня интересует развитие футбола. Я счастлив, когда играю вничью или выигрываю у Роберто»

Матиас Альмейда считает Роберто Де Дзерби лучшим тренером в мире.

«Я действительно восхищаюсь тренерами, с которыми мне не довелось работать, такими, как Луис Энрике , Пеп Гвардиола , Антони Конте .

И для меня лучший тренер в мире, с которым я недавно встречался [в товарищеском матче], – это тренер из «Марселя ».

Мы все смотрим на результаты, но меня также интересует то, как развивается футбол. Мне очень нравится работа Роберто. Я много изучал его.

Я играл против него трижды. И каждый раз, когда я играю вничью или выигрываю у него, я очень счастлив», – сказал главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда.

Кроме того, Альмейда назвал Арриго Сакки «одним из лучших тренеров в истории футбола».