Россия заявила 25 игроков на Олимпиаду-2022. Плотников попал в список, Анисимов – нет

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Сборная России внесла 25 игроков в заявку на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В нее вошли 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. В список попал один из двух игроков, присоединившихся к сборной позже всех, – форвард Сергей Плотников. Второй – форвард Артем Анисимов – остался в списке запасных. 

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

НападающиеСергей Андронов, Михаил ГригоренкоСергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба – «Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачев («Трактор»). 

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), форварды Кирилл Марченко (СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов («Локомотив»). 

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2022 стартует завтра, 9 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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