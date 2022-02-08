Россия заявила 25 игроков на Олимпиаду-2022. Плотников попал в список, Анисимов – нет

Сборная России внесла 25 игроков в заявку на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
В нее вошли 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. В список попал один из двух игроков, присоединившихся к сборной позже всех, – форвард Сергей Плотников. Второй – форвард Артем Анисимов – остался в списке запасных.
Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).
Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).
Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба – «Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачев («Трактор»).
Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), форварды Кирилл Марченко (СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов («Локомотив»).
Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2022 стартует завтра, 9 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.