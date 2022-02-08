Россия заявила 25 игроков на Олимпиаду-2022. Плотников попал в список, Анисимов – нет

Сборная России внесла 25 игроков в заявку на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В нее вошли 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. В список попал один из двух игроков, присоединившихся к сборной позже всех, – форвард Сергей Плотников. Второй – форвард Артем Анисимов – остался в списке запасных.

Вратари: (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ( ), («Динамо»), («Локомотив»), Артем Минулин, (оба – «Металлург»), (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: , , , , Павел Карнаухов (все – ), (СКА), ( ), , (оба – ), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачев («Трактор»).

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), форварды Кирилл Марченко (СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), («Локомотив»).

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2022 стартует завтра, 9 февраля. сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.