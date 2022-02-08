УЕФА начал расследование после кричалок украинских фанатов на матче с Россией по мини-футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу между Россией и Украиной.

Матч проходил 4 февраля и завершился победой российской команды со счетом 3:2. Сообщалось, что во время игры украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента России Владимира Путина и граждан страны.

После этого Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за поведения фанатов.

УЕФА назначил на дело инспектора по этике и заявил, что будет проведено расследование по ряду инцидентов, но не уточнил, по каким конкретно.