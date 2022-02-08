Вик Уайлд завершил карьеру. Он двукратный олимпийский чемпион по сноуборду

Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры.
Сегодня он завоевал бронзу Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе.
«Мне трудно подобрать слова, их немного.
Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня.
Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», – сказал спортсмен.
Уайлд – двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, на его счету также бронза ЧМ-2013.
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