Вик Уайлд завершил карьеру. Он двукратный олимпийский чемпион по сноуборду

Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры.

Сегодня он завоевал бронзу в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

«Мне трудно подобрать слова, их немного.

Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня.

Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», – сказал спортсмен.

Уайлд – двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, на его счету также бронза ЧМ-2013.

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