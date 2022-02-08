«Интер» – «Рома». 1:0 – Джеко открыл счет на 2-й минуте. Онлайн-трансляция

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В 1/4 финала Кубка Италии «Интер» играет с «Ромой».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире игру показывает сервис Okko.

Интер – Рома 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Джеко.
ИнтерХанданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Барелла, Джеко, Санчес.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян, Сержиу Оливейра, Верету, Дзаньоло, Абрахам.
Предупреждение:
Дзаньоло (37).

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