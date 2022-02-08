Вратарь «Оренбурга» Гошев: «При Петре I нашу историю переписали, начиная с 1700 года. 7528 лет до этого будто стерли»

Вратарь рассказал об увлечении историей России.

– Что значит твоя татуировка?

– Здесь на старославянском написаны семь позиций, которых я придерживаюсь. Помогают мне делать выбор в жизни. Честь, род, вера, воля, любовь, добро, совесть. Елки на запястье еще не доделаны, в процессе.

Началось это с увлечения истории древних славян. Как жили наши предки, народы, родина. Это у меня в голове сильно смешалось с эзотерикой – здесь надо вернуться к занятиям тайским боксом и Андрею Михайловичу. Мужчина должен быть мужчиной. Спарринги, тренировки пробуждают в тебе силу, придают уверенности.

Так вот, тренер посоветовал мне Кастанеду, и как-то следом я увлекся историей нашей страны.

– Что узнал, когда углубился в нее?

– Ты знаешь, что такое буквица? История наших предков сильно изменена. Когда к власти пришел Петр I, нашу историю переписали, начиная с 1700 года.

Все, что было до, а это 7528 лета (наши предки говорили именно так, «лета») – как будто бы стерли. Все эти мудрости, все нажитое и накопленное забыто. А ведь там было много полезного.

– Например.

– Люди жили общинами, в деревушках, были единым механизмом. Семейные ценности значили очень многое. Нашелся гнилой человек – они его раз, и выбросили.

Энергия была в основном позитивной. Сейчас все обитают по квартирам. У каждого свои проблемы: кто-то кого-то обманул, предал. Мы разобщены.

Для меня семья на первом месте – и родители, и бабушки с дедушками, и моя девушка. Человеческие отношения прежде всего.

– Про Петра не понял. Он переписал историю – для чего?

– Там много курьезных моментов. Буквица была непонятным для Европы языком, а с ней нужно было налаживать отношения. Петр ездил в Голландию, должен был выстраивать торговые пути. Ради этого он обрубил буквицу.

Если ее читать хоть по горизонтали, хоть по вертикали, хоть по диагонали, можно извлечь мудрость. Раньше была не просто грамматика и фонетика. Каждый символ был образом: аз, буки, веди, глаголь, добро… У людей было развито образное мышление. Мы его утратили, – сказал Гошев.