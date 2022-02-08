Олимпиада-2022. Женская сборная России пропустила 5 шайб от Финляндии, Канада победила США

В Пекине завершается групповой этап женского олимпийского хоккейного турнира.
Пекин-2022
Олимпийский хоккейный турнир (женщины)
Групповой этап
Группа А
США – Канада – 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)
0:1 – 15 Дженнер (Филлер, Пулен), ГБ
1:1 – 30 Камеранези (Паннек, Барнс)
2:1 – 32 Карпентер (Кессел, Келлер), ГБ
2:2 – 32 Дженнер
2:3 – 35 Рэттрэй (Спунер, Занди-Харт)
2:4 – 38 Пулен, ШБ
Финляндия – Россия – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Положение команд: Канада – 12 (4), США – 9 (4), Финляндия – 3 (4), Россия – 3 (4), Швейцария – 3 (4). В плей-офф примут участие все команды.
Группа В
Япония – Чехия – 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Швеция – Дания – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Положение команд: Япония – 9 (4), Чехия – 7 (4), Швеция – 6 (4), Китай – 5 (4), Дания – 3 (4). В плей-офф примут участие 3 лучшие команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У России нет ни одной олимпийской медали в женском хоккее. Знакомьтесь с командой, которая едет в Пекин-2022 за наградами