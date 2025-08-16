Тренер «Борнмута» Ираола о расизме в адрес Семеньо: «Таких вещей не должно быть в футболе»
Тренер «Борнмута» высказался о расизме в адрес Энтойна Семеньо.
Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).
Позже стало известно, что фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона «Энфилд» в перерыве матча. Полиция ведет расследование.
«Судья сразу объяснил ситуацию обоим тренерам. Очень жаль, что нам приходится говорить об этом. Тренер «Ливерпуля» и игроки чувствуют то же самое. Все понимают, что такие вещи должны быть искоренены везде, но особенно в футболе.
Теперь нам придется снова обратиться в полицию и к судьям. Думаю, Семеньо наверняка все это запомнит. Так быть не должно», – сказал Андони Ираола.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17850 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
