  • Тренер «Борнмута» Ираола о расизме в адрес Семеньо: «Таких вещей не должно быть в футболе»
Тренер «Борнмута» Ираола о расизме в адрес Семеньо: «Таких вещей не должно быть в футболе»

Тренер «Борнмута» высказался о расизме в адрес Энтойна Семеньо.

Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).

Позже стало известно, что фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона «Энфилд» в перерыве матча. Полиция ведет расследование.

«Судья сразу объяснил ситуацию обоим тренерам. Очень жаль, что нам приходится говорить об этом. Тренер «Ливерпуля» и игроки чувствуют то же самое. Все понимают, что такие вещи должны быть искоренены везде, но особенно в футболе.

Теперь нам придется снова обратиться в полицию и к судьям. Думаю, Семеньо наверняка все это запомнит. Так быть не должно», – сказал Андони Ираола.

