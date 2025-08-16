Аморим о том, что «МЮ» не претендует на титул АПЛ: «Нужно быть реалистами. Хотим вернуться в еврокубки, но не можем все изменить за четыре недели»
Рубен Аморим высказался о том, что «МЮ» не является претендентом на титул АПЛ.
«Тренеру «Манчестер Юнайтед» сложно говорить такое, но нужно быть реалистами с нашими болельщиками.
Тем не менее мы хотим вернуться в еврокубки. За это придется побороться, потому что есть много других сыгранных команд, но мы поборемся.
Не можем все изменить за четыре недели, но мы стали лучше. Тренируемся усерднее и лучше, чтобы быть более готовыми к требованиям игры.
У нас появились новые футболисты, и нам нужно понять, на что они способны в серьезных матчах. Я действительно стал увереннее – это очевидно.
Но мы не можем все изменить за четыре недели, но шаг за шагом мы будем становиться лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17851 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости