Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal: рядом с новостями про бизнес и реакцию Байдена в случае нападения России на Украину

Теги сборная России Олимпийская сборная России фото Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Политика Камила Валиева Джо Байден Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal.

Накануне Валиева выиграла золото в командном турнире Олимпиады в Пекине. Кроме того, она стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», – говорится в заголовке новости.

Фото Валиевой располагается между новостями бизнеса и заметкой о том, президент США Джо Байден остановит работу газопровода «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину.

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