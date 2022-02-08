Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal: рядом с новостями про бизнес и реакцию Байдена в случае нападения России на Украину

Российская фигуристка Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal.
Накануне Валиева выиграла золото в командном турнире Олимпиады в Пекине. Кроме того, она стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», – говорится в заголовке новости.
Фото Валиевой располагается между новостями бизнеса и заметкой о том, президент США Джо Байден остановит работу газопровода «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину.
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