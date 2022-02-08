Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal: рядом с новостями про бизнес и реакцию Байдена в случае нападения России на Украину

Российская фигуристка попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal.

Накануне Валиева выиграла золото в командном турнире в Пекине. Кроме того, она стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», – говорится в заголовке новости.

Фото Валиевой располагается между новостями бизнеса и заметкой о том, президент США Джо Байден остановит работу газопровода «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину.

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