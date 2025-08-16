  • Спортс
  • «Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1
«Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1

«Ноттингем Форест» договорился о приобретении Арно Калимуэндо.

Английский клуб согласовал с «Ренном» условия покупки 23-летнего нападающего.

«Ноттингем» выплатит 31,5 миллиона евро за французского форварда. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Арно Калимуэндо стал лучшим бомбардиром «Ренна», забив 17 голов при 3 результативных передачах в 33 матчах Лиги 1.

Нападающий провел в «Ренне» предыдущие три сезона. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
