Толои вернулся в «Сан-Паулу». Защитник 10 лет играл за «Аталанту» и выступал за Италию

Рафаэл Толои перешел в «Сан-Паулу».

34-летний защитник подписал контракт по схеме «1+1».

Толои 10 лет выступал за «Аталанту», а также вызывался в сборную Италии.

За клуб из Бергамо футболист провел 313 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.

В «Сан-Паулу » футболист играл в 2012-2015 годах, после чего перешел в «Аталанту».

