Толои вернулся в «Сан-Паулу». Защитник 10 лет играл за «Аталанту» и выступал за Италию
Рафаэл Толои перешел в «Сан-Паулу».
34-летний защитник подписал контракт по схеме «1+1».
Толои 10 лет выступал за «Аталанту», а также вызывался в сборную Италии.
За клуб из Бергамо футболист провел 313 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
В «Сан-Паулу» футболист играл в 2012-2015 годах, после чего перешел в «Аталанту».
Фото: saopaulofc.net
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Сан-Паулу»
