Тебас уверен, что «Барса» и «Вильярреал» сыграют в Майами: «Нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА. Клубы сами решают, где им играть»
Хавьер Тебас считает, что «Барселона» и «Вильярреал» сыграют в США.
Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре. «Реал Мадрид» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.
«Убежден, что матч состоится в этом сезоне. Клубы добровольно подали заявку на проведение игры. Теперь нам нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА.
Клубы сами решают, где им играть. В свое время об этом говорили, и многие клубы согласились», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17846 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости