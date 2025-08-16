Тебас уверен, что «Барса» и «Вильярреал» сыграют в Майами: «Нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА. Клубы сами решают, где им играть»

Хавьер Тебас считает, что «Барселона» и «Вильярреал» сыграют в США.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре. «Реал Мадрид» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

«Убежден, что матч состоится в этом сезоне. Клубы добровольно подали заявку на проведение игры. Теперь нам нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА.

Клубы сами решают, где им играть. В свое время об этом говорили, и многие клубы согласились», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас .

«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд