  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас уверен, что «Барса» и «Вильярреал» сыграют в Майами: «Нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА. Клубы сами решают, где им играть»
14

Тебас уверен, что «Барса» и «Вильярреал» сыграют в Майами: «Нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА. Клубы сами решают, где им играть»

Хавьер Тебас считает, что «Барселона» и «Вильярреал» сыграют в США.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре. «Реал Мадрид» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

«Убежден, что матч состоится в этом сезоне. Клубы добровольно подали заявку на проведение игры. Теперь нам нужно получить разрешение УЕФА и ФИФА.

Клубы сами решают, где им играть. В свое время об этом говорили, и многие клубы согласились», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17846 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Хавьер Тебас
logoБарселона
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoУЕФА
logoФИФА
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ван Дейк о ситуации с Семеньо: «Полный позор. Расизм все еще существует – и в этом его опасность»
1 минуту назад
Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Получаешь деньги и уезжаешь – ничего плохого. «Спартак» же не распадется»
1636 минут назад
Аморим о том, что «МЮ» не претендует на титул АПЛ: «Нужно быть реалистами. Хотим вернуться в еврокубки, но не можем все изменить за четыре недели»
946 минут назад
Георгий Черданцев: «Я за лимит на иностранцев среди тренеров, но против лимита на игроков. В российском футболе появляются тренеры, не всегда заслуживающие занимать места наших»
5251 минуту назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
196сегодня, 10:03
«Ливерпуль» о Семеньо: «Осуждаем расизм и дискриминацию – им нет места ни в обществе, ни в футболе. Будем поддерживать расследование полиции»
6сегодня, 10:01
У кого из легенд «Ливерпуля» семь голов в свои ворота? Узнайте в нашей игре
сегодня, 10:00Тесты и игры
Левандовски о Ямале и Мастантуоно: «На «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина – это невозможно, такие игроки появляются раз в 10 лет. Как нельзя найти следующего Роналду и Месси»
29сегодня, 09:49
Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование
64сегодня, 09:34
Президент «Интера» Беппе Маротта стал акционером клуба. Его доля – около 2%
7сегодня, 09:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
96 минут назад
«Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1
421 минуту назад
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» против «Пирмазенса»
631 минуту назадLive
«Балтика» – «Локомотив». Батраков, Саусь, Бакаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:00
1031 минуту назад
Толои вернулся в «Сан-Паулу». Защитник 10 лет играл за «Аталанту» и выступал за Италию
33 минуты назадФото
«Игра Жерсона – ни то ни се. Как суперзвезда он не выглядит, но они в Россию и не поедут». Лепехин о хавбеке «Зенита»
547 минут назад
Тренер «Борнмута» Ираола о расизме в адрес Семеньо: «Таких вещей не должно быть в футболе»
1сегодня, 10:17
Альмейда назвал Де Дзерби лучшим тренером в мире: «Мы смотрим на результаты, но меня интересует развитие футбола. Я счастлив, когда играю вничью или выигрываю у Роберто»
2сегодня, 10:15
В «Сьоне» сообщили, что Миранчук не играет из-за переговоров по будущему трансферу, а не из-за травмы: «Если бы эти переговоры не велись, он бы играл»
5сегодня, 09:58
Тренер «Акрона» Тедеев о лимите: «Любые искусственные ограничения ни к чему хорошему не приводят, если мы хотим заявить о себе в Европе»
3сегодня, 09:48